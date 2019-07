Gallarate festeggia San Cristoforo, patrono della città

Gallarate festeggia la ricorrenza del 25 luglio, San Cristoforo, patrono della città.

Appuntamenti religiosi e profani si svolgono nell’arco di tre giorni.

Si comincia martedì 23 luglio, dalle ore 20, con I giullari della Piazza: spettacolo per bambini con la compagnia “Spettacolo senza Mura” (tutti gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Libertà). Dal tardo pomeriggio sorprese per le vie del centro per i bambini.

Mercoledì 24 luglio si prosegue con la tradizionale benedizione degli autoveicoli (ore 20.45) in via Torino, Area Mercato; a seguire alle 21.30 Tequila Sunrise Band in concerto.

Giovedì 25 luglio, giorno del Santo, dalle 10 ci sarà in piazza il mercatino degli hobbisti. Alle ore 11 Santa Messa Solenne, concelebrata da tutti i parroci della città con la tradizionale offerta dei ceri da parte dell’Amministrazione Comunale. Alla sera, alle 21, ci sarà la Benedizione alla città dal sagrato della Basilica. Sempre in piazza, alle 21.30, concerto della Chatmon Brothers Blues Band.