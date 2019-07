“Generazione di fenomeni”, appuntamenti musicali in villa

Le giovani promesse della musica si fanno largo a Villa Cagnola. Domenica 4 agosto la rassegna Musica in Villa promossa dalla Proloco di Gazzada Schianno presenta “Generazione di fenomeni”, un concerto che vede protagonisti Alessandro Bonato e Giuseppe Gibboni, due giovani talenti la cui somma delle età supera di poco i 40 anni, insieme con l’orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. L’appuntamento, che ha inizio alle 21 nello splendido scenario di Villa Cagnola, è sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«La rassegna Musica in Villa si è affermata tra le rassegne più longeve e qualitative della Lombardia, richiamando attenzione anche dalla vicina Svizzera», afferma Angelo Carabelli, presidente della Proloco di Gazzada Schianno. «All’interno di un calendario che dall’inizio di giugno vede 13 concerti, due fuori programma e uno spettacolo teatrale, questo l’appuntamento del 4 agosto assume un valore del tutto particolare per la qualità dei protagonisti e per la loro età, segno che ci sono ancora giovani talentuosi che si vogliono impegnare nella difesa dell’infinto patrimonio musicale che abbiamo la fortuna di godere».

Due elementi che confermano il preciso impegno della Bcc, «a favore di una crescita anche culturale del nostro territorio, attraverso una rassegna che è punto di riferimento per la proposta qualitativa», ricorda il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Ma anche di attenzione ai giovani quali costruttori del nostro futuro. Sono due aspetti che, come Credito Cooperativo abbiamo molto a cuore nel nostro essere banca di comunità capace di creare occasioni di relazione e di crescita».

Classe 1995, Alessandro Bonato ha vinto il terzo premio assoluto alla “Nicolai Malko Competition for young conductors 2018” (unico italiano su 566 candidati e il più giovane della competizione). Ha al suo attivo un’esperienza che lo pone tra i principali giovani emergenti del panorama musicale italiano. Dopo lo studio del violino, ha debuttato come direttore nel 2013, dirigendo l’Orchestra del Conservatorio di Verona. Da allora ha diretto la Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, la Royal Oman Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. Nello scorso marzo ha diretto una produzione de “La Cambiale di Matrimonio” per il Rossini Opera Festival.

Nato nel 2001, Giuseppe Gibboni ha invece frequentato il Conservatorio G. Martucci di Salerno, l’Accademia Stauffer di Cremona e dal 2016 il corso di Alto Perfezionamento all’Accademia Perosi di Biella. Vincitore di numerosi concorsi, si è esibito come solista in teatri e sale prestigiose e ha partecipato a trasmissioni televisive: Italia’s Got Talent (Canale 5), arrivando in finale; I Fatti Vostri (Rai 2), nella rubrica Giovani Talenti; Mattina in Famiglia (Rai 1) a Sfida fra conservatori. Nel marzo 2015 ha stabilito il nuovo record di velocità, eseguendo “Il volo del calabrone” di Rimskij-Korsakov in 50 secondi.

Con l’orchestra I pomeriggi Musicali di Milano, Bonato e Gibboni eseguiranno il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e la sinfonia n. 4 in do minore D417 “Tragica” di Franz Schubert.

Il concerto si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per informazioni https://prolocogazzadaschianno.it/event/