Gran Galà Veratti, oltre tredicimila euro di solidarietà

È stata una serata mondana e di grande solidarietà quella che si è tenuta lo scorso 30 giugno in una delle vie più frequentate del centro cittadino. Il Gran Galà Veratti infatti, ha richiamato quattrocento partecipanti davanti ad una grande tavola imbandita, sotto le stelle.

Un successo in termini di partecipazione ma non solo. La manifestazione, organizzata da tre commercianti del centro cittadino infatti, è nata per sostenere l’Associazione Amico Fragile Onlus e questa mattina, venerdì 19 luglio, è stato comunicato l’importo raccolto: ben 13.750,55 euro che andranno a sostenere le attività della Onlus nata nel 2010 e impegnata nell’assistenza e nella tutela psicologica alle vittime di violenza fisica.

Sotto il grande albero di Via Veratti, Alessandra Cellini, titolare di Cellini Fiori, Juanita Lorenzon di Buosi Gelato e Luciana Chiravalli de La Convenienza hanno raccontato: «Siamo molto felici del risultato raggiunto. Lo sforzo fatto da tutti noi, insieme agli chef, agli sponsor, ai volontari e agli ospiti si è tradotto in un grandissimo risultato che ufficializziamo oggi. Questo conferma che fare le cose con amore e insieme porta a risultati sorprendenti».

Presente anche l’assessore al commercio Ivana Perusin che ha spiegato: «La tenacia di queste tre donne ha permesso la realizzazione di un evento che inizialmente sembrava impossibile realizzare. Invece, ce l’hanno fatta ed è stato un grande successo». «Un evento inedito per la città di Varese, di un livello qualitativo e d’immagine mai raggiunti prima grazie all’ideazione originale di tre commercianti alla guida di negozi storici varesini –ha continuato Marco Parravicini, fiduciario di Ascom per la città di Varese –. Questo dimostra che Varese ha un potenziale molto alto perchè il buon senso dell’iniziativa dimostra come gli operatori imprenditoriali varesini siano attenti alle necessità del territorio ed ai suoi protagonisti».

Il grande assegno simbolico è stato quindi consegnato alla Dottoressa Rosa Ghiringhelli dell’Associazione Amico Fragile Onlus che ha commentato: «Ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione, nata con spirito di amicizia e condivisione. La visibilità che ci ha dato questo evento per noi era già stato un successo e questa donazione ci permetterà di finanziare le nostre attività». L’associazione Amico Fragile Onlus è nata nel 2010, ha una sede centrale all’ Ospedale di Circolo e due bracci operativi al Pronto Soccorso Ospedale di Circolo e al Pronto Soccorso Ginecologico Ospedale F. Del Ponte e la donazione servirà per contribuire alle sue attività.

«Quest’anno eravamo in quattrocento ma l’anno prossimo vogliamo essere di più», continuano le organizzatrici del Gran Galà Veratti, pensando ad un’edizione futura.

La mattinata si è chiusa con un brindisi e i ringraziamenti ai tanti commercianti e ai tanti sponsor che hanno contribuito alla serata. L’evento infatti, è costato circa 70mila euro ma l’aiuto di tutti ha permesso di contenere i costi e avere un maggior incasso, devoluto in beneficenza.