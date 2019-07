Grande afflusso al Pronto Soccorso, finite le barelle e i letti

Pronto soccorso di Cittiglio al collasso. Giungono notizie di persone ferme in ambulanza davanti all’ingresso del reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale di Cittiglio per mancanza di letti e barelle.

A segnalarlo una persona che ha accompagnato un parente al Pronto Soccorso e che è rimasto in ambulanza in attesa che si liberasse una barella per essere trasportato all’interno.

La situazione odierna è ormai una costante nei pronto soccorso della provincia di Varese. Manca personale e, nei momenti di punta che non sono pochi in queste settimane di caldo soffocante, si creano problemi e lunghe attese.

Il consiglio è sempre lo stesso: rivolgersi alle cure del pronto soccorso solo in caso di vera necessità.