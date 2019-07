Incendio nella notte a Balerna, uno stabile in fiamme

Un incendio scoppiato nella notte per cause che l’inchiesta dovrà stabilire. È avvenuto intorno alla una nel piazzale interno di uno stabile che ospita una ditta e degli uffici in via Corti a Balerna.

Secondo quanto comunica la polizia cantonale le fiamme hanno dapprima interessato del materiale in legno depositato nell’area per poi intaccare un veicolo posteggiato in zona e, parzialmente, le pareti dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso in supporto, nonché i pompieri di Chiasso che hanno provveduto a domare le fiamme e a ventilare i locali. Non si lamentano feriti. Ingenti per contro i danni materiali.