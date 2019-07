Invidia replica a Mazzuchelli: “Sul Ponte di Cairate butta tutto in caciara”

Non sono passate inosservate le parole del sindaco di Cairate sulla questione del finanziamento al Ponte di Cairate. Paolo Mazzuchelli aveva infatti commentato la notizia dicendo che “con un’autonomia differenziata e solidale si potrebbe abbattere e ricostruire il ponte nuovo di zecca in poco tempo” e a quelle parole ora arriva la replica del Movimento 5 Stelle.

«Questo stanziamento era atteso da anni -dice il deputato Niccolò Invidia-. Il sindaco poteva esprimere soddisfazione invece di distrarre i lettori buttandola in caciara sull’autonomia, cioè su fatti nazionali». Il deputato varesino pentastellato puntualizza anche che «per la cronaca siamo tutti a favore dell’autonomia, infatti il Movimento è anche stato un grande supporter del referendum per l’autonomia lombarda».

«Mi chiedo -dice Invidia- se Mazzucchelli sarebbe stato meno acrimonioso se il finanziamento fosse arrivato da un’altra forza politica (magari quelle che avevano promesso un fondo ma poi non lo avevano mai ‘riempito’). Resto comunque disponibile se il sindaco vorrà lavorare insieme per il territorio, alla fine per il varesotto non ho mai fatto differenze di colore, è così dovrebbe sempre essere».