Keb’ Mo’ apre Black & Blue, il festival torna tra blues e rap

Si apre con una leggenda della musica americana, il Black & Blue Festival. Giovedì 11 luglio ai Giardini Estensi di Varese l’appuntamento è con Keb’ Mo’. Vincitore di 4 Grammy Awards, dopo essersi esibito sui palchi più prestigiosi del mondo, dalla Casa Bianca al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton fino al Glastonbury Festival, si esibirà per la prima volta sul palco dei Giardini Estensi in un emozionante set acustico.

Per la seconda serata e per festeggiare il cinquantesimo anniversario dell’indimenticabile Festival di Woodstock, il 12 luglio sarà la volta di Arianna Antinori, ritenuta tra le voci più graffianti e potenti del panorama italiano e divenuta famosa qualche anno fa per aver vinto il contest internazionale dedicato a Janis Joplin, grazie a cui si è poi esibita in tour con i Big Brother and the Holding Company, la storica band della Joplin.

La settimana successiva, il 18 luglio, in un viaggio nei juke joint lungo il Mississippi degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, gusteremo un barbecue nel giardino del The Family di Albizzate insieme al blues rurale di Cek & Habbott. Tra costine di maiale e rane, tra Robert Johnson e Son House.

Il 19 luglio ci si sposta nel cortile del Comune di Besozzo per il concerto di Big Pete Pearson & The Gamblers. Quello che è stato definito il Re del Blues dell’Arizona, a più di ottanta anni calca i palchi di mezzo mondo con la sua voce possente che ci riporta al blues più vero. Con lui gli entusiasmanti Gamblers di “Guitar” Ray Scona.

Sempre a Besozzo si terrà la serata dedicata alle sonorità che guardano al funk e al R’n’B dei Mood Pusherin un crossover che ci traghetta verso l’ospite conclusivo: il rapper italiano Kaso, attivo sulla scena dagli anni ‘90. Il 20 lugliosalirà sul palco per presentare i suoi ultimi brani, in cui aggiorna il suono dell’Hip Hoppiù classico arricchendolo di inserti suonati dalla sua nuova band.

BLACK & BLUE FESTIVAL 2019

giovedì 11 luglio ore 21.30

Giardini Estensi, Via Sacco 5, VARESE

KEB’ MO’ (USA)

Acoustic Solo

Biglietti:

– intero: 20€

– ridotto riservato ai soci di A.P.S. Black & Blue: 17€

https://www.mailticket.it/manifestazione/F127

servizio ristoro a cura di Twiggy dalle 19.30

(in caso di pioggia Tendostruttura coperta)

venerdì 12 luglio ore 21.30

Giardini Estensi, Via Sacco 5, VARESE

ARIANNA ANTINORI (I)

Woodstock 50th Anniversary

Organizzato in collaborazione con Filmstudio90

Biglietti

– intero 15€

– ridotto riservato ai soci A.P.S. Black & Blue e Filmstudio90: 13€

servizio ristoro a cura di Twiggy dalle 19.30

(in caso di pioggia Tendostruttura coperta)

Giovedì 18 luglio ore 20.30

The Family, VIA XX settembre 12, ALBIZZATE (VA)

CEK & HABBOTT (I)

Mississippi Barbecue

ingresso libero

Barbecue nel giardino del The Family dalle 19.30

(anche in caso di pioggia)

venerdì 19 luglio ore 21.30

Comune di Besozzo, Via Mazzini 2a, BESOZZO (VA)

BIG PETE PEARSON & THE GAMBLERS (USA/I)

Biglietti:

– intero 10€

– ridotto riservato ai scoci di A.P.S. Black & Blue e residenti a Besozzo: 8€

Servizio ristoro dalle 19.30

(anche in caso di pioggia)

Sabato 20 luglio ore 21.30

Comune di Besozzo, Via Mazzini 2a, BESOZZO (VA)

KASO + MOOD PUSHER

ingresso libero

Servizio ristoro dalle 19.30

(anche in caso di pioggia)

Per tutte le informazioni: www.blackbluefestival.com