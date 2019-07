La Luna e il sacro Monte: un evento a base di Apollo per i 50 anni dall’allunaggio

Dove eravate quel famoso 20 luglio 1969? Venite a raccontarlo al Sacro Monte di Varese.

Con il tour Sali A Bordo dell’Apollo 11 i visitatori possono infatti ripercorrere tanti “primi passi” e tanti sguardi verso il futuro sino a quello famosissimo che portò gli astronauti di allora ad approdare sul nostro satellite: le vicende di personaggi ed idee che hanno segnato la storia, da quella locale a quella internazionale, da quella sacromontina a quella del mondo intero, accompagneranno i visitatori lungo il tour tra le terrazze del borgo.

Il tour parte dalla terrazza antistante il Museo Baroffio, poi prosegue alla terrazza del Mosè e si conclude il percorso sulla terrazza del Rustico Pogliaghi, dove si potrà provare il fantastico viaggio in realtà virtuale dell’Apollo 11.

Storia, paesaggi, idee si mescolano nei 50 minuti di tour: da JFKennedy a Salvator Furia, da padre Aguggiari a Neil Armstrong, il filo conduttore è quello dello “sguardo oltre”, della capacità dell’uomo di camminare con lo sguardo rivolto al futuro, e del coraggio di alcuni uomini di provare a rendere vero questo futuro.

Il tour è un’occasione unica per rivivere quel fantastico momento di 50 anni fa, da vivere con gli amici ma anche con la famiglia e i bambini, per raccontare loro cosa accadde nel mondo quando mamma e papà erano piccoli. Sino ad oggi lo hanno già provato in tanti: tra questi il primo cittadino di Varese, che appartiene ai tanti varesini nati dopo la conquista della Luna, e che ora ha potuto vivere l’emozione di un momento così unico della storia dell’uomo.

Il tour è disponibile ogni venerdì e sabato sera e nella giornata di domenica: info e prenotazioni 328.8377206 o su eventbrite.com. E’ possibile richiedere anche il tour in altri orari su prenotazione per gruppi di minimo 10 persone