La Marcia nazionale per i diritti umani arriva a Varese

Arriva domani a Varese la Marcia nazionale “Restiamo umani – in marcia contro l’odio” che sta attraversando l’Italia per portare un messaggio di pace e di speranza per tutti sui temi dell’integrazione, dell’accoglienza e della convivenza civile.

A guidare la tappa varesina, a cui hanno aderito tanti cittadini, associazioni e sigle sindacali della provincia, ci sarà John Mpaliza, il “camminatore per la pace”.

Partita il 20 giugno da Trento, nella Giornata mondiale del rifugiato, la marcia ha come destinazione finale Roma, toccando tantissime città italiane dove diventa occasione di incontro, di partecipazione e di mobilitazione sui diritti umani.

Come a Varese, dove la tappa è stata organizzata dal Comitato permanente per i diritti umani, con il patrocinio della rete degli amministratori per l’accoglienza e la lotta alla povertà della provincia di Varese.

La Marcia partità alle 18 da piazza Repubblica, attraverserà il centro e si concluderà ai Giardini estensi, con un aperitivo solidale, musica, una mostra fotografica e un incontro con John Mpaliza.

Ad oggi hanno aderito, tra gli altri, la Cgil di Varese e il dipartimento politiche migratorie, il Comitato di base della scuola, l’Anpi, diverse comunità di cittadini stranieri della provincia, associazioni, partiti e gruppi di volontariato.

La marcia è dedicata a Vittorio Arrigoni, attivista e scrittore italiano morto a Gaza nel 2011. E’ sua, infatti, la frase “Restiamo umani” che è diventata il grido di battaglia e di speranza di tante iniziative sui diritti umani.

«Invitiamo tutti i cittadini sensibili a questi temi ad unirsi alla marcia per dare, tutti insieme, un segnale forte su questi temi che sono centrali per la vita di ognuno di noi».

Per seguire e sostenere la marcia si può mettere un like sulla pagina Facebook dell’iniziativa.

Qui la locandina della tappa varesina