La processione della Madonna del Carmine

Oggi è la giornata dedicata alla Madonna del Carmine e domenica 21 luglio si celebra la sua Festa con una Santa Messa alle 10.30 e alle 20.30 con la tradizionale Processione cittadina con il simulacro della Madonna.

«Per ciò che concerne la viabilità della serata, il punto d’incontro dei fedeli sarà il Santuario del Carmine. La processione proseguirà in Viale Dante, Piazza Garibaldi, Via Veneto, Via XXV Aprile, Piazza Marconi, Viale Amendola e terminerà in Viale Dante. – comunica il Vice Sindaco Alessandro Casali – Il tutto si concluderà presso il Santuario».

Si raccomanda ai residenti delle vie interessate presenti lungo il percorso della processione, di addobbare con lumini, piante immagini sacre, tovaglie o drappi per manifestare la devozione alla Beata Vergine del Carmine. Le singole parrocchie della città porteranno i propri Gagliardetti.