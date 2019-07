“L’altra festa” è a Cardano al Campo

A Cardano al Campo sta per avere inizio una sette giorni di festa, musica dal vivo e cucine tipiche. Da stasera, all’area feste di via Carreggia Rifondazione Comunista ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere tutti i cardanesi.

Il programma

Si parte questa sera – venerdì 26 luglio – con il concerto di Diablo Rey, gruppo che unisce le sonorità latinoamericane con il reggae, il dub e l’afrobeat. Un quartetto atipico, composto dal cantante e bassista Roberto Trimboli, il trombettista e percussionista Matteo Citti, dal chitarrista Hernàn Aguirre e dal batterista Andrea Dipierro.

Sabato 27 luglio spazio al tributo a Fabrizio de André. Hamid Grandi (voce e chitarra) e Alessandro Santaniello (violoncello) riproporranno le canzoni più celebri del cantautore genovese, insieme ad alcuni loro brani dagli album ‘Corde’ e ‘Sveglio all’alba’.

Venerdì 2 agosto si passa al rock di Officina Finistère: un folk proletario che mescola la canzone d’autore, i profumi del sottobosco e gli spigoli delle frequentazioni punk.

Sabato 3 agosto si esibirà Jama, songwriter che ama esplorare il blues e il folk americano, e che ha già tenuto una tournée in Texas.

Si chiude Domenica 4 agosto con la musica del duo Flower Power, che proporrano cover di brani rock degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. La serata sarà inoltre a sostegno di Micro Sol, la onlus che si impegna per far ottenere piccoli prestiti a chi non può riceverne dalle banche.

La festa proseguirà anche nelle giornate di domenica 28 luglio e giovedì 1 agosto: il bar e la cucina saranno aperti.

Maggiori informazioni si possono trovare qui.