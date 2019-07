Le MV Agusta vogliono ripetersi al GP di Germania

L’ottimo fine settimana di Assen, dove i due piloti di Mv Agusta hanno centrato la top ten (7° Manzi e 9° Aegerter) ha dato una bella iniezione di fiducia a tutto il Forward Racing Team, la struttura italo-svizzera che gestisce le moto della Schiranna nel campionato del mondo di Moto2.

Una svolta importante, dopo che sia il GP d’Italia al Mugello (quello di casa) sia il GP di Catalogna (dove erano stati svolti diversi test) avevano portato solo dolori nel box diretto da Milena Koerner. Ora c’è subito la possibilità di provare a ripetere i risultati d’Olanda, perché il calendario del Motomondiale ha previsto la disputa del GP di Germania a una sola settimana di distanza, per concedere un successiva pausa estiva a tutto il circus iridato delle due ruote.

Da questa mattina – venerdì 5 giugno – quindi, la pista del Sachsenring, non lontana da Dresda, vede impegnati tutti i protagonisti delle tre classi, compresi naturalmente piloti e tecnici di casa MV-Forward. Un tracciato speciale, quello sassone, per Dominic Aegerter visto che lo svizzero ha infatti conquistato su queste curve la sua unica vittoria iridata (vedi in basso): accadde nel 2014 quando il bernese era in sella a una Suter. Nessun risultato di rilievo, qui, invece, per Stefano Manzi che però a questo punto vanta il miglior piazzamento stagionale di MV Agusta con il settimo posto d’Olanda.

La gara delle Moto2 (in campionato comanda l’altro elvetico Lüthi, su A. Marquez e Fernandez) si disputerà domenica 7 luglio alle 12,20, preceduta (ore 11) dalla Moto3 e seguita dalla classe regina, la MotoGp, i cui protagonisti scatteranno dalla griglia di partenza alle 14 in punto. Poi ci sarà una pausa lunga quasi un mese: le moto torneranno in pista tra il 2 e il 4 agosto a Brno, in Repubblica Ceca.