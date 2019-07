Leonardo “arruola” i supercervelli

Roberto Cingolani una delle menti più brillanti del nostro Paese entra a far parte della squadra di Leonardo spa con il ruolo di Chief technology & innovation officer. Cingolani, fisico e già direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT), dovrà indirizzare e gestire l’evoluzione delle tecnologie innovative di Gruppo. Inoltre, l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha chiamato a far parte del team di vertice anche Giovanni Soccodato, per la governance ed il coordinamento delle partecipazioni e delle joint venture strategiche e delle operazioni di fusione e acquisizione, ed Enrico Savio, per la definizione delle linee di indirizzo strategico e del posizionamento competitivo di gruppo. (nella foto, Roberto Cingolani)