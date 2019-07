L’Orchestra Sacro Monte in concerto alla Canonica

Terzo appuntamento della 47° Stagione musicale della Canonica di Brezzo di Bedero.

Sabato 20 luglio sarà protagonista l’Orchestra Sacro Monte di Varese.

Nata nel 2016, è formata da musicisti professionisti dell’area varesina attivi nelle orchestre lombarde e nell’insegnamento. Si prefigge l’obiettivo di essere un soggetto culturale musicale di riferimento per il territorio.

Presenterà un repertorio che spazierà da Francesco Geminiani a Henry Purcell, da Alessandro Marcello a Boccherini fino al grande Bach.

I programmi dell’Orchestra includono proposte musicali originali, riscoperte di autori locali e nuove opere. In particolare l’Orchestra si è distinta per aver partecipato all’allestimento di nuove produzioni liriche che hanno segnato lo storico ritorno del melodramma nella Città di Varese dopo oltre settant’anni di assenza. L’Orchestra dà largo spazio alla collaborazione con cori e si propongono di valorizzare luoghi storici e d’arte come sedi di concerti.

Nella primavera scorsa, l’Orchestra è stata impegnata nell’esecuzione del Requiem di Mozart, concerto in memoria di Giorgio Trombetta e ha festeggiato il patrono della città, accompagnando il Coro Santa Maria del Monte nell’importante occasione dei suoi quarant’anni di attività.

L’Orchestra ha inoltre ricevuto l’incarico di tenere a battesimo in prima esecuzione assoluta l’Opera Lirica “Natività” del compositore milanese Pippo Molino, in programma per Dicembre 2020.

Inizio concerto ore 21,00 – Ingresso Libero

Tutte le info alla pagina facebook Canonica di Brezzo di Bedero –Stagione musicale