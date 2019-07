Marilù Oliva apre i Giardini letterari

L’estate è la stagione preferita da tutti per leggere un buon libro.

Sotto l’ombrellone o dopo una calda giornata di lavoro, è sempre un piacere immergersi nelle fresche pagine di un volume appena preso in libreria o in biblioteca.

È per questo che a Varese è stato scelto il mese di luglio per far partire la quarta edizione dei Giardini Letterari, la rassegna multidisciplinare che da quest’anno si trasferisce nel parco di Villa Mirabello, cuore e storia della città di Varese.

Ad aprire l’iniziativa domani, martedì 2 luglio, alle 19 sarà la scrittrice e saggista bolognese, Marilù Oliva, ospite a Varese per presentare il suo libro “Musica sull’abisso” (Harper Collins).

Intervistata da Cristina Bellon, direttore artistico del format, l’autrice racconterà il suo volume in cui affronta temi a lei cari, tra cui la disparità di genere, l’accettazione di sé da parte delle ragazze e il bullismo. Un thriller fresco di stampa che esplora i rapporti tra adolescenti e le complesse dinamiche, a volte morbose, che si instaurano tra amici.

La rassegna è organizzata da Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con il Comune di Varese e la Biblioteca, e con il patrocinio dell’Università dell’Insubria. L’iniziativa si inserisce nelle centinaia di iniziative estive in programma a Varese.

