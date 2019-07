Miss Miluna Lombardia arriva in piazza a Saronno

Govedì 11 luglio si svolgerà la finale regionale di miss Miluna Lombardia. Titolo che permetterà alla vincitrice della serata di accedere direttamente alle pre-finali Nazionali di Miss Italia.

A contattare l’organizzatrice Alessandra Riva è stato Luca Galanti, presidente del Distretto Urbano del Commercio (DUC), che ha fortemente voluto potare uno degli appuntamenti più importanti del concorso in città con il patrocinio del Comune di Saronno: «Grazie al sindaco Alessandro Fagioli e alla supervisione organizzativa dell’assessore Strano in collaborazione con l’associazione commercianti, giovedì farà tappa a Saronno il concorso più importante d’Italia e vedremo sfilare le più belle ragazze della Lombardia in Piazza Libertà», commenta Riva.

Il pubblico potrà anche godere dei negozi aperti fino alle 23 nel quadro degli eventi organizzati da Punto Shop. La giornata sarà caratterizzata dall’arrivo delle finaliste nel primo pomeriggio, seguiranno lo shooting fotografico che darà modo di far conoscere al pubblico dei social le ragazze, carosello per la città con auto d’epoca e le prove dello spettacolo su palco.

Sarà poi il momento del corso di portamento per poter infondere più sicurezza alle aspiranti miss in vista dello spettacolo della sera. Le ragazze ceneranno prima dello show nei bar del centro. Alle 21 avrà inizio lo spettacolo del concorso Miss Italia. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie: le aspiranti miss dovranno affrontare tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza. Madrina della serata sarà Denise Ayroldi, Miss Miluna Lombardia 2018 che a fine serata cederà la corona. 18 anni, alta 176cm è nata a Brescia e residente a Cellatica (BS).

Chi sarà la Fortunata vincitrice che verrà incoronata e a cui verrà regalato il bellissimo gioiello Miluna?