Occhi aperti e una pasta insieme, cresce il Controllo di Vicinato

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato sul progetto Controllo del Vicinato avviato a Cassano Magnago

Il progetto del controllo del vicinato è uno strumento di prevenzione della crimialità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini cassanesi in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con il Comune di Cassano Magnago e le Forze di Polizia.

Il progetto, che è iniziato nel corso del secondo mandato dell’Amministrazione, si è difuso nella nostra Città e sta sempre più coinvolgendo la cittadinanza.

Gli obiettivi che ci siamo posti sono:

coadiuvare le Forze di Polizia nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza

favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione veloce e organizzata

migliorare il rapporto tra le Forze di Polizia e l’intera comunità cassanese grazie allo scambio di informazioni attraverso le persone volontarie che si sono messe a dsiposizione con ruolo di coordinatore

creare relazioni educative tra i vicini di casa.

Tra i gruppi di controllo del vicinato costituitisi a Cassano Magnago il 13 aprile di quest’anno è nato il gruppo di controllo del vicinato di via Marco Polo, ricomprendente le vie Marco Polo, Vespucci, Magellano, Mazzel, Salvo D’Acquisto.

Da subito molte persone si sono iscritte al gruppo, in seguito molte altre si sono aggiunte.

Tutti i partecipanti sono animati da un reale interesse per il controllo della zona abitata, del quartiere e dei dintorni. Ciò deriva da uno spiccato senso civico favorito dalla forte unione che si è creata tra gli abitanti.

Un bell’esempio, a testimonianza di questo patto della sicurezza, è stata la cena organizzata martedì 16 luglio all’aperto, al Bakery Street.

Una cena con cibo cucinato e in tavole allestite dai residenti.

E così, tra sane risate, qualche colorita frase in dialetto, un racconto e tanti ricordi, amicizie nate, contatti ritrovati, hanno condiviso un momento splendido, il primo di una serie che li vedrà ancora insieme.

Come Sindaco ho molto apprezzato l’iniziativa e mi sono complimentato con tutti gli organizzatori per l’originale iniziativa.

Il consigliere comunale delegato al controllo del vicinato Edoardo Franchin ha presenziato alla cena sottolinenando che questo è un gruppo del controllo del vicinato che andrebbe preso come modello, sottolinenando la funzione sociale di questo progetto.

Il merito è soprattutto del gruppo, partendo dalla coordinatrice Nicoletta Stagni, con il suo enorme impegno, per arrivare a ogni singolo aderente del C.V. Marco Polo. Il controllo del vicinato, prima di essere tale, deve basarsi su un buon vicinato, sul dialogo col proprio vicino e qui, in via Marco Polo, oltre al dialogo, si cena e si scherza insieme, tutto bellissimo ed è ancora l’inizio.

Che altro aggiungere se non che … andiamo avanti, sempre più uniti e convinti!

Un appello a tutta la cittadinanza ad aderire a questo progetto.

Buon vicinato a tutti.

Il consigliere delegato Edoardo Franchin

L’amministratrice Nicoletta Stagni

Il Sindaco Nicola Poliseno