Olio esausto, recuperati 300 litri con il progetto di Coop

Tempi di primi bilanci per il progetto Coop per il futuro che con l’operazione “dall’olio all’olio” sta proponendo la raccolta di olio esausto alle famiglie cassanesi tramite un’importante lavoro con le scuole dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri nei plessi Rodari, Parini e Dante.

Dal 14 febbraio, data dell’inaugurazione del centro raccolta olio del punto vendita Coop sito in via Verdi a Cassano Magnago, sono stati raccolti in circa 5 mesi in totale più di 300kg di olio esausto di cui circa un terzo recuperato tramite il lavoro di studenti e docenti delle scuole, che con questo impegno stanno contribuendo a salvaguare uno specchio d’acqua grande come 6 volte il parco della Magana (pari a una superficie complessiva di 360.000 mq).

Sono già 131 le famiglie degli studenti e dei docenti delle scuole che al momento hanno conferito l’olio nell’apposito contenitore e che hanno ricevuto il bollino di avvenuta consegna al punto accoglienza della Coop di Cassano Magnago.

Un percorso, sensibile e creativo, condotto a scuola dagli operatori della Cooperativa sociale Totem che in sinergia tecnica con la Cooperativa Pandora, percorre tutte le caratteristiche di produzione, utilizzo e smaltimento corretto dell’olio, proponendo poi forme virtuose di raccolta che nascono dalla valorizzazione delle idee degli studenti di quarta e quinta della scuola primaria dell’I.C. Dante Alighieri. Prossimamente, a partire dal mese di settembre, il percorso sarò reccontato anche da una mostra di immagini e disegni degli studenti che sarà allestita presso il punto vendita Coop di Via Verdi.

Questa’azione è diretta a sostenere economicamente, tramite la valorizzazione dell’olio esausto che poi diventerà fruibile una seconda volta come biodiesel o altri prodotti di riciclo, due realtà sociali molto importanti: la prima nata e operante a Cassano Magnago è Amicorum – luogo di amici, un ristorante-pizzeria sorto da un locale confiscato alla criminalità organizzata, che coinvolge direttamente nella gestione l’Associazione Più di 21 per la formazione e l’avvio al lavoro di soggetti con sindrome di down e l’Aspi associazione malati di Parkinson di Cassano Magnago.

Un’altra realtà fortemente coinvolta è Libera che attraverso il sostegno economico proveniente dal progetto sosterrà la Cooperativa sociale Rita Atria nella piantumazione coltivazione di ulivi in terre confiscate alla mafia, per la produzione di olio extravergine di oliva frutto di lavoro e legalità.

Ricordiamo che il progetto Coop per il futuro, attivo dal 2016 è un progetto di Coop Lombardia con la conduzione tecnica della Cooperativa sociale Totem e ha come obiettivo la promozione della cooperazione nelle nuove generazioni, facendo conoscere Coop e i suoi valori proponendo progetti di partecipazione e sensibilità sociale per l’ambiente, il consumo consapevole e l’alimentazione.

Per maggiori informazioni

COOP LOMBARDIA – Ettore Terribili 3386230064 – ettore.terribili@lombardia.coop.it

COOPERATIVA SOCIALE TOTEM – Stefano Bottelli 3483010271 – stefano.bottelli@cooptotem.it