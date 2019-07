Operativo il nuovo maxiparcheggio di Malpensa da 3700 posti

Se n’è forse accorto chi percorre regolarmente la superstrada 336: a Malpensa è stato inaugurato il più grande parcheggio dell’aeroporto: P6 Smart.

L’apertura è avvenuta in concomitanza del weekend di trasferimento dei voli da Linate, per ampliare l’offerta e soddisfare la richiesta dei nuovi posti auto dovuta all’aumento a doppia cifra dei passeggeri di Malpensa.

Con 3.700 posti auto in più, il P6 Smart porta a 15.000 l’offerta totale dei parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Milano Malpensa che garantiscono un’ampia scelta in risposta alle diverse esigenze della clientela.

Da quella business, che di norma ha necessità di lasciare l’auto pochi giorni e predilige la vicinanza al terminal, a quella leisure che in partenza per le vacanze sceglie un’offerta economicamente più vantaggiosa in uno dei parcheggi a lunga sosta. Al P6 come in tutti i parcheggi ViaMilano Parking il cliente porta via le chiavi della sua auto.

Il P6 Smart è situato in corrispondenza dell’uscita della strada statale 336 per il terminal 2. Il parcheggio è comodo non solo per i passeggeri in partenza proprio dal terminal 2, ma anche per coloro che dovranno raggiungere il terminal 1 grazie a una navetta dedicata che lo collega direttamente al terminal, senza fermate intermedie.

Non è naturalmente l’unico parcheggio di grandi dimensioni che è stato predisposto per il “boom” dell’estate 2018: sempre nei dintorni dell’aeroporto ci sono ad esempio quello di ParkinGo e quello di Volandia. Basterà per evitare i disagi – al territorio e ai viaggiatori – visti negli anni passati.