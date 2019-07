Alle 6.39 decolla da Malpensa il primo volo trasferito da Linate

Dalle 5 l’onda arancio-bianca di Easyjet, ordinaria amministrazione; poi alle 6.39 il primo decollo Alitalia, il primo volo tra quelli trasferiti da Linate.

Dopo mesi di discussioni e preparazione, è scattato il periodo di tre mesi di trasferimento dei voli da Linate a Malpensa.

Gli aerei bianco-rosso-verdi schierati sul piazzale sono l’elemento più insolito che si nota, a dieci anni e passa dall’addio di Alitalia a Malpensa. Il primo volo del mattino era un Az per Fiumicino, una delle dieci navette giornaliere per Roma: l’Airbus A319 aveva in cabina un comandante pilota dal 1996, affiancato dal primo ufficiale alla cloche dal 1999.

Curiosità da debutto, in mezzo a tanti giornalisti da Milano venuti a raccontare il trasferimento che per molti milanesi è una scomoda deviazione in provincia.