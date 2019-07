Una pizza per un sorriso, torna l’evento di solidarietà

Appuntamento in pizzeria e per solidarietà. L’Associazione del Sorriso di Gavirate ripropone anche quest’anno l’evento benefico dal titolo “Una Pizza per un Sorriso” e l’appuntamento si svolgerà a Gavirate il prossimo 2 luglio alle ore 18, grazie alla collaborazione di Leone Coppola, proprietario del Gruppo de “la Caretera” , al Ristorante Pizzeria Vecchio Ottocento

La serata proporrà momenti di intrattenimento per grandi e bambini con musica, lo spettacolo di pizza acrobatica con il gruppo Pizza Champs, la pesca di beneficienza e ovviamente si potranno degustare le buonissime pizze di Leo, campione del mondo ma soprattutto campione del cuore, che insieme alla sua famiglia si occuperà di sfornare le pizze per la serata.

Il ricavato sarà totalmente devoluto all’Associazione che lo reinvestirà nella sua attività, ormai decennale, di attenzione a ragazzi con disabilità e a giovani a rischio di emarginazione sociale e di sollievo e supporto alle loro famiglie, affiancati da educatori professionalmente competenti e volontari motivati al dare.

Recentemente la sede dell’Associazione si è trasferita, proprio in centro a Gavirate, al numero 1 di piazzale Besozzi: la segretaria Daniela, sarà lieta di accogliere chiunque voglia avvicinarsi all’associazione per avere informazioni, associarsi o semplicemente ammirare o acquistare, a fronte di una piccola offerta, i lavori dei ragazzi e dei volontari.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: Mercoledì dalle 15 alle 18 e Venerdì dalle 9 alle 11.

L’Associazione vanta inoltre una sede “operativa” in Villa Delfina, in via Laveno 80 a Cittiglio: in uno spazio confortevole e circondati dal verde, i ragazzi sotto la guida premurosa degli educatori e aiutati dai volontari, possono godere di attività ludico-ricreative dove si lavora, si gioca, si dipinge, si balla, si canta, si cucina, e naturalmente, ci si abbraccia.