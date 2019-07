“Quello sfalcio a metà sulle provinciali che non mi piace”

Ci sono i perfezionisti che vogliono la strada senza nemmeno un filo d’erba in seguito alla pulizia dei margini: la sola presenza di una foglia li infastidisce. E poi ci sono quelli che si lamentano se un lavoro non viene eseguito in una maniera che un tempo si chiamava “regola d’arte”: ebbene sì, anche accorciare l’erba e consentire alle strade di avere il giusto spazio di visibilità sottratto all’avanzare del bosco, anche questo lavoro ha una sua arte nel venir eseguito.

E qui arriva l’occhio del lettore che per via confidenziale preferisce rimanere anonimo ma che via mail spedisce alcuni scatti successivi ad un intervento di bonifica del verde nelle strade dell’Alto Varesotto. Siamo al confine fra Valcuvia e Luinese, fra Lago e Montagna in alcune località famose per aria buona e turisti affezionati: Roggiano, Villaggio Olandese ecc..«deve essere mai questo il biglietto da visita per chi viene a visitare le nostre valli?».

Qui lungo due tratti, precisamente sulla strada provinciale 31 che sale da Germignaga a Bedero e sulla SP 43 che va da Brezzo di Bedero a Roggiano, per intenderci da Bedero al Villaggio Olandese, qualche giorno fa gli addetti chiamati dalla Provincia – ente su cui ricade competenza e manutenzione di quei tratti stradali – hanno compiuto il consueto taglio dell’erba a bordo strada.

Uno sfalcio periodico che si programma con più frequenza nel periodo estivo. Bene. Ma il nostro lettore si aspettava a seguito della prima, grossolana, “passata”, anche la finitura ulteriore. Aspetta un giorno, aspetta due, ha deciso di prendere lo smartphone e girare alcune foto alla redazione di varesenews convinto che qualcosa, prima o poi, si muoverà per arrivare a finire il lavoro incominciato, lassù sulle montagne.