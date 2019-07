Raccomandate: perché non andarle a ritirare al Polo Nord?

Gentile redazione,

I portalettere che effettuano la consegna delle raccomandate e delle assicurate sono obbligati a farsi

rilasciare una firma di ricevuta e, in caso di assenza del destinatario, lasciano in cassetta un Avviso

di Giacenza con le modalità per il ritiro presso l’ufficio postale indicato sullo stesso avviso.

Varese ha diverse succursali dislocate nei vari rioni della città e può benissimo capitare che un

residente che abita a 50 metri dall’ufficio postale di Sant’Ambrogio debba essere costretto da un

incomprensibile scelta del portalettere a doversi recarsi alla succursale di Masnago per ritirare la

corrispondenza non recapitata.

Capita anche che il titolare di un negozio con sede in via del Cairo, accanto alla Posta di Varese

Succ.1, trovi un avviso di giacenza che lo obbliga a recarsi alla posta di Viale Milano 11.oppure che

un residente in zona palaghiaccio e ippodromo venga costretto a cercare dov’è l’ufficio di San

Fermo.

Se si vuole telefonare alla sala portalettere di viale Belforte 178 per segnalare queste assurdità non

c’è assolutamente la speranza che qualcuno risponda al telefono.

Da molti anni il postino non bussa più due volte, ma rifiutarsi di alzare il ricevitore per rispondere al

telefono non riflette quella professionalità sbandierata dai sindacati che hanno recentemente firmato

un protocollo d’intesa con Poste Lombardia.

Nella nuova intesa riguardante la consegna della posta il postino potrebbe arrivare anche nel

pomeriggio o alla sera fino alle 19.45 e il sabato tra le 8 e le 14.

Speriamo che venga anche dotato di una intelligente apparecchiatura che stampi gli avvisi di

giacenza con l’ausilio di una APP che indichi l’ufficio postale più vicino all’indirizzo del destinatario assente.

Cordiali saluti.

De Maria Domenico