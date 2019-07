Seminari sulla ricerca di sè: il Gulliver non si ferma d’estate

“Alla ricerca e alla conoscenza di me stesso”: questa l’iniziativa estiva del Centro Gulliver di Varese per chi, anche nei mesi di luglio ed agosto, ha desiderio di mettersi in gioco.

Perché le esigenze di stare bene con sè stessi e con gli altri non vanno in vacanza. «In estate, di solito – racconta don Michele Barban – diminuiscono nelle nostre città i punti di riferimento per sostenere le fatiche relazionali. Noi vorremmo esserci, al fianco di coloro che hanno bisogno di stare bene, offrendo un confronto e alcuni strumenti per approfondire le dinamiche della nostra vita di relazione. Perché la nostra mission è sempre quella di generare benessere, prendendoci cura delle relazioni ferite, quelle con noi stessi e con gli altri».

Gli argomenti? Conoscenza e verità di sé, presa di consapevolezza delle proprie dinamiche, comunicazione, responsabilità personale, ascolto attivo e molto altro ancora.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito, a cadenza settimanale, il martedì dalle 18.00 alle 19.30 presso la Sala Carrozze del Centro Gulliver (via Albani 91 Varese).

Ogni seminario sarà strutturato in due momenti: il primo, più teorico (18.00-18.45) e il secondo, più esperienziale, con un momento di confronto e dialogo (19.00-19.30) intervallati tra loro da un ricco buffet.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

9 luglio – “Famiglia tradizionale e nuove convivenze” con Ivana Morellini ed Elisa Di Pierro

16 luglio – “Doppia diagnosi: da una diagnosi complessa al progetto individuale” con Stefano Rosignoli e Chiara Pontiggia

23 luglio – “La comunicazione in famiglia” con Simone Zignani e Donata Fedele

30 luglio – “Quante dipendenze?!” con Anna Resta e Valeria Genduso

6 agosto – “Progetto Uomo: tappe dalla dipendenza alla libertà” con Chiara Pontiggia e Simone Mongardi

20 agosto – “I sentimenti vincenti: onestà, fiducia e responsabilità” con Fabio Ambrosini e Piercarlo Citerio

27 agosto – “Confronto e autoaiuto: il ritorno dell’autostima” con Alessia Cauzzo

3 settembre – “Dove c’è dipendenza da qualunque sostanza c’è conflittualità” con Don Michele Barban e Beatrice Cricchio

Al termine degli incontri dalle 20 alle 21, si terrà inoltre il Gruppo Zero, rivolto a tutte le persone il cui familiare o amico non ha ancora riconosciuto ed affrontato la propria dipendenza. Un incontro propedeutico ad un eventuale percorso terapeutico o di comunità. Tutti gli eventi sono aperti e gratuiti.

Info: 391 4902662 comunicazione@centrogulliver.it