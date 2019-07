“Sound+Vision”, alle Bustecche arriva la musica di Den Gallo

La lunga tradizione cantautorale italiana incontra le sonorità della musica latina, creando una miscela originale ed evocativa: con il concerto di Den Gallo e una serata tutta da vivere, la Cooperativa Sociale Naturart, con il patrocinio del Comune di Varese, presenta “Sound+Vision #NotturnoGiovani2019”.

Il programma di giovedì 18 giugno, a ingresso gratuito, prevede l’aperitivo a partire dalle ore 19 e tanta buona musica: il cantautore Den Gallo, seguito dallo showcase del trapper “24 Kappa”. Durante la serata ci sarà il dj set di Dj Mirtiko. L’evento rientra all’interno delle iniziative finanziate dal bando del comune di Varese “Cultura e Quartieri”, mentre “Laboratori in città” è un progetto che lavora sulla coesione sociale: fino a dicembre 2020 coinvolgerà attivamente gli abitanti del quartiere per favorire la costruzione di legami sociali e potenziare e stimolare le risorse delle persone.

L’ente capofila di “Laboratori in città” è il Comune di Varese e, oltre a Naturart, sono coinvolti diversi partner del territorio: Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Manpower, Aler, Enaip Lombardia, Cooperativa Sociale Studio 1.

Naturart, con i suoi progetti rivolti alla popolazione e, in particolare, ai giovani, si inserisce nel contesto sociale di Bustecche e, in generale, a Varese a partire dagli anni 2000: “Anche nell’organizzazione di “Sound+Vision #NotturnoGiovani2019 – spiegano gli educatori professionali Andrea Maldera, Massimiliano Potenzoni e Laura Carletti – abbiamo coinvolto i ragazzi conosciuti all’interno dei nostri progetti educativi. Nel progetto sono previsti anche laboratori per i giovani, finalizzati a migliorare le competenze trasversali (life skill), e verranno proposti altri tre eventi che coinvolgeranno anche i servizi e le associazioni del quartiere”.