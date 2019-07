Torna lo street food a Luino

Anche a Luino torna il tradizionale appuntamento con lo street food, un’occasione unica per vivere il rapporto con la cultura italiana del cibo, quella delle nostre radici che si reinventano tutti i giorni “on the road”, grazie alle abili mani di cuochi che sperimentano in diretta i gusti del pubblico.

Lo Street Food avrà luogo in centro città dal 19 al 21 luglio, con l’organizzazione dell’Ascom e del Comune di Luino.



“Cerchiamo di puntare su eventi attrattivi per promuovere il territorio anche con le opportunità che ci vengono date. – commenta Franco Vitella, Presidente di Ascom Luino – Ci impegniamo per offrire manifestazioni di interesse”.

Questa iniziativa si conferma di successo grazie alla bravura dei cuochi ma anche alle nuove tecnologie, alle trasmissioni televisive, ai grandi chef che hanno consacrato questa manifestazione in tutta la penisola tra le nuove icone del terzo millennio.

“Lo svolgimento dello Street Food Festival comporta un blocco del traffico che dal 19 al 21 luglio coinvolgerà il centro cittadino. – commenta Alessandro Casali Vice Sindaco delegato alla viabilità- Le aree coinvolte saranno piazza Svit Interna e piazza Garibaldi il 19, il 20 e 21. Il giorno 20 anche via XV Agosto, via Sereni, via Vittorio Veneto e piazza Libertà. I parcheggi fruibili sono quello della Coop sino alle 20,00 e sempre quello del Carrefour. In via XXV Aprile il giorno 20 luglio è previsto il doppio senso di marcia”.