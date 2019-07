Tornano al Tigros i corsi della Barbecue Academy

Torna al Buongusto di Buguggiate il team della Barbecue Academy di Agricola Home&Garden, già apprezzatissimo da chi segue i Corsi Tigros.

A tenere banco, venerdì 5 luglio 2019 sarà ancora una volta Mirko Vicenzi, volto simbolo della Barbecue Academy, che presenterà le nuove tecniche di cottura BBQ.

Vincenzi nel 2015 partecipa al 1° campionato italiano di Barbecue con il team “No surrender” classificandosi quarto assoluto; agli europei di Brema supporta il bbq tricolore con ottimi piazzamenti in classifica all’interno del Pitbutcher Team. Nel 2019 sarà impegnato a far conoscere ai corsisti dell’Academy il mondo delle gare cercando di conquistare il titolo italiano.

L’appuntamento è per venerdì 5 luglio 2019 dalle 17.00 alle 19.00 al Buongusto di Buguggiate in Via Verdi, 24. I corsi come sempre sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi, con la propria tessera Tigros in mano.

Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossime occasioni iscrivendovi al più presto on line .