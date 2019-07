Un donatore anonimo finanzia un’intera “isola” del Parco Gioia

I lavori per realizzare il Parco Gioia a Villa Mylius inizieranno prima del previsto grazie a un sostenitore del progetto che ha deciso di donare ai bambini di Varese l’intera cifra necessaria a realizzare l’Isola della musica, uno dei quattro moduli (o isole) di cui si comporrà la nuova area giochi di Varese, la prima interamente inclusiva per la città giardino, dove normodotati e disabili, bambini ed adulti potranno giocare in autonomia, tutti insieme.

“Ringraziamo di cuore questa persona così generosa e che ha deciso di restare anonima”, si legge nel post pubblicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio sulla pagina Fb del Parco Gioia. Una scelta, quella dell’anonimato, che testimonia lo spirito di pura generosità del gesto a favore dei bambini.

L’Isola della musica, secondo il preventivo del progetto presentato a febbraio, ha un valore di 17.675 euro (cui dovrà poi essere aggiunto un +4% di Iva). La grande donazione quindi, da sola, raddoppia abbondantemente la somma di quelle versate sin ora dai singoli cittadini o raccolte tramite gli eventi di raccolta fondi ammontavano a 17.232 euro (annunciato per autunno “Inclusive Mylius” al Palazzetto con Ars Cantus).

“Grazie a quest’ultima e importantissima donazione e alla generosità dimostrata dai varesini potremo iniziare i lavori per la nuova area giochi prima del previsto, già nel 2020”, afferma Anita Romeo, tra le mamme di Asbi (Associazione spina bifida Italia) promotrici del progetto. La speranza è quella di poter realizzare già all’inizio del prossimo anno non solo l’isola della musica, con veri strumenti musicali con cui creare un piccolo complesso, ma anche l’Isola del movimento (preventivo di 20.837 euro, più Iva), caratterizzata da tre altalene, tutte diverse, per permettere a tutti i bambini di giocare insieme.

Ma per questo obbiettivo mancano ancora alcune migliaia di euro.

E oltre 100 mila euro mancano per finanziare l’isola principale, quella dell’amicizia (73.679 euro), l’isola della compagnia (30.219 euro) e i percorsi tattilo plantari.

Nelle prossime settimane un incontro con GiochiSport, fornitore delle attrezzature, per valutare come anticipare l’avvio dei lavori, previsto inizialmente per il 2021.

Per contribuire alla realizzazione del Parco Gioia Varese:

Conto corrente Asbi IBAN: IT56 K076 0102 4000 0000 0777 417

Causale: Parco Gioia Varese.

Per rimanere aggiornati su eventi e raccolta fondi consultare la pagina Fb Parco Gioia e sul sito di Asbi.