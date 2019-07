Il nuovo universo di Spider man sul lungolago

Non è il solito uomo ragno il protagonista di Spider-Man – Un nuovo universo”, film in programma questa sera, martedì 30 aprile per il Cinema sotto le stelle del Midec, il museo internazionale del design ceramico.

In questo nuovo capitolo della saga l’animazione è un’esperienza visiva unica per raccontare un intreccio di mondi e infinite possibilità in cui il giovane adolescente di Brooklyn, Miles Morales, scopre che chiunque può vestire i panni del supereroe e impegnarsi a rendere migliore il mondo in cui vive, a cominciare dal suo quartiere.

Il film, adatto anche ai bambini a partire dall’età scolare, sarà proiettato al chiaro di luna nella sera di martedì 30 luglio a partire dalle ore 21.30 nel chiostro di Palazzo Perabò, sul lungolago.