Apple car: nuovo avvistamento in città

Nuovo avvistamento, questa mattina, della Apple Maps Car.

La vettura , che sta realizzando una versione alternativa di Street View, continua il suo lavoro di mappatura delle strade varesine.

Il nuovo incontro è avvenuto in via Gasparotto fuori dalla città, vicino alla rampa d’ingresso per l’Autolaghi.

Il progetto è nato nel 2015 ma da maggio in poi si stanno registrando numerosi avvistamenti delle auto che montano una telecamera sul tetto, con l’indicazione sul posteriore dell’appartenenza al progetto Apple Maps che prima o poi verrà rilasciato e reso pubblico.