Per aspiranti cuochi e pasticceri torna il corso (gratuito) di Enaip

Valorizzare le materie prime e le produzioni tipiche del territorio articolando proposte gastronomiche che coniughino le qualità organolettiche degli alimenti all’attenzione verso l’impatto che la produzione, la distribuzione e la fruizione delle produzioni agroalimentari hanno sugli ecosistemi, sul sistema economico e sociale. È questo l’obiettivo del corso Ifts Alta Cucina e Pasticceria che Enaip Busto torna a proporre per la sesta edizione.

Si tratta di un percorso annuale di formazione per la promozione delle eccellenze enogastronomiche per un totale di 1000 ore di formazione di cui 450 di stage in Italia o all’estero. È destinato a diplomati e laureati residenti o domiciliati in Lombardia di età inferiore ai 29 anni e per queste figure è gratuito.

Informazioni ed iscrizioni saranno disponibili dal 26 agosto presso la sede Enaip di Busto Arsizio (busto@enaiplombardia.it – telefono 033137211). Per farsi un’idea del percorso è possibile la Pagina Facebook creata dagli allievi delle scorse edizioni: Altacucinabusto o Spadellandoparole.