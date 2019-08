Beach volley a Ispra, iscrizioni aperte

C’è tempo sino a venerdì prossimo, 23 agosto, per iscriversi al torneo di beach volley organizzato a Ispra grazie all’impegno degli “Amici del Volley” e dedicato da tre anni alla memoria di Simone Marzi. La manifestazione è ormai una “classica” di questa spettacolare disciplina sportiva, visto che è giunta alla sua 25a edizione; le partite si disputeranno sulla sabbia dell’International Camping (DK Summer Club), tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

La formula scelta è quella del tre contro tre a squadre miste: in ogni momento dell’incontro deve essere in campo almeno una ragazza. Le formazioni possono comprendere fino a 5 giocatori over 16, con al massimo un tesserato Fipav (chi, cioé, negli ultimi tre anni ha svolto attività federale).

Al torneo potranno prendere parte 16 squadre che si sfideranno in una fase a gironi prima di passare a quella a eliminazione diretta che porta alle finali; il calendario sarà pubblicato entro giovedì 29 agosto sul sito web della Pallavolo Ispra (cliccate QUI), dal quale è anche possibile scaricare il regolamento e il modulo per l’iscrizione. Per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 349-2488804.