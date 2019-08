Bustecche più sicure per i pedoni, arrivano i dossi

(Foto di Ste Maste)

Sono terminati alle Bustecche i lavori per la realizzazione di due castellane, cioè dossi rallentatori per la velocità delle automobili che permetteranno un attraversamento sicuro ai pedoni del quartiere. Le strutture si trovano tra le vie Cascina del Rosario e Osoppo.

«Da interventi anche piccoli come questo – afferma l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – risalta in maniera evidente la grande attenzione che come amministrazione abbiamo verso tutte le aree della città. Non esistono strade e varesini di serie A e altri di serie B, soprattutto quando il tema è la sicurezza. La doppia opera consentirà un ulteriore salto di qualità nella vita delle Bustecche, permettendo a tutti di attraversare la strada con meno rischi. Sulle due castellane ci eravamo impegnati e le abbiamo realizzate, nonostante le difficoltà economiche che vivono i Comuni, troppo spesso lasciati soli soprattutto per interventi di questo tipo».

La doppia opera era stata fortemente voluta dai residenti del quartiere, che avevano portato avanti anche una raccolta firme. «L’arrivo delle castellane – aggiunge il consigliere comunale Agostino De Troia – costituisce una vittoria per tutti. Più volte io stesso avevo presentato in Consiglio interrogazioni in merito al salvapedone, ottenendo un’ampia condivisione da parte di molti colleghi; vederlo ora ultimato è motivo di grande soddisfazione. Era un’opera attesa da diversi anni, non posso che ringraziare l’amministrazione per averla realizzata».

«Completati dal Comune i lavori di restyling nel quartiere delle Bustecche di Varese – ha commentato sul suo profilo facebook Luca Paris, legando quest’ultimo lavoro anche alle panchine appena installate dall’amministrazione nel parchetto del quartiere – L’ attenzione ai quartieri come misura della vicinanza dell’amministrazione ai problemi quotidiani dei varesini. Avanti così!»