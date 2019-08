Caja non sorride: “Rotazioni ridotte, tutto più difficile”

La contentezza per la vittoria sul Galatasaray è in parte offuscata, nelle parole di Attilio Caja, a causa dell’infortunio che ha tolto di mezzo (per sei settimane, pare) Jason Clark. L’americano è rimasto a Varese dopo l’esito delle analisi e la sua situazione preoccupa la società che potrebbe guardare al mercato europeo come ha spiegato in QUESTA intervista il d.g. Andrea Conti.

Galleria fotografica Amichevole a Bormio: Openjobmetis - Galatasaray 61-47

Caja, dal canto suo, spiega: «Oggi non mancava solo lui, ma anche Tepic, che ha giocato ma ha molti allenamenti in meno nelle gambe rispetto ai compagni. In queste condizioni è dura: sono costretto a tirare il collo agli altri e pensare di dover affrontare l’Efes dopo 24 ore non mi fa certo gioire. In campo, però, la squadra ha messo in mostra buona intensità rispetto al Galatasaray: la differenza è stata tutta lì e siamo stati bravi a raggiungere la vittoria».

Soddisfatto di quanto visto in campo, invece, Matteo Tambone, forse il più vivace degli italiani: «Vista l’assenza di Clark ho giocato in due ruoli, play e guardia, ma del resto mi trovo bene in entrambe le posizioni. Su stasera ho impressioni positive: abbiamo migliorato alcuni aspetti rispetto alla sgambata di Gressoney con la Robur e reagito bene in difesa». L’intervista completa nel video a inizio articolo.

