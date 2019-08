Donna morta in casa, probabile overdose

Una donna di 33 anni è stata trovata senza vita dal proprio compagno convivente in un’abitazione di Olgiate Olona questa mattina, lunedì.

L’uomo ha subito chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ragazza, forse per un’overdose. La donna, infatti, era nota per essere una consumatrice di stupefacenti.

Sul posto si sono presentati anche i carabinieri della stazione di Castellanza per ricostruire quanto accaduto ma sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno a chiarire le cause del decesso.