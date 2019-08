Ferragosto social? “Si, con la tombola“

Il gioco della tombola è un utile metodo per insegnare i numeri ai bambini e il ricordo di un’infanzia collegata a questo gioco è affiorato vedendo una piccola bambina leggere i numeri estratti di una tombolata di ferragosto giocata nel salone dell’oratorio di Sant’Ambrogio.

E’ stata una serata piacevole preceduta da una cena organizzata in occasione della festa dell’Assunta che mi ha permesso di rivedere anche persone che non incontravo da molti anni, come quella signora che faceva l’infermiera nello studio del medico della mia infanzia.

Durante la cena mia moglie ha avuto modo di approfondire alcune ricerche su persone e luoghi del quartiere che saranno temi della visita guidata che terrà a partire dalle ore 10 nella giornata di domenica 1° settembre in occasione della festa di Sant’Ambrogio in Strada.

Al termine della cena presso l’Auditorium recentemente ristrutturato si è tenuta la tombolata alla quale hanno partecipato numerosi residenti attirati dai ricchi premi in palio ma anche dalle finalità benefiche dell’iniziativa.

Le cinquine e le tombole hanno permesso di distribuire più di cento confezioni offerte in regalo dalla generosità di varie attività del rione e da anonimi sponsor.

Se il ricavato della festa è destinato ai lavori di ristrutturazione dell’Auditorium della comunità, il ricordo di questa tombolata d’agosto serve a rinnovare i vincoli di appartenenza ad un quartiere della città.

Ben vengano quindi iniziative di carattere ricreativo e culturale che permettono la partecipazione dei residenti e contribuiscono a rivitalizzare zone della città che rischiano il degrado a causa della crisi che spegne le insegne dei negozi di vicinato.

Arrivederci a domenica 1° settembre 2019.

Cordiali saluti.

De Maria Domenico