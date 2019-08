Guida sotto effetto di alcol, salta la patente

Beccato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese sotto l’effetto dell’alcol.

Nella scorsa nottata i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Varese un 31enne impiegato di Induno Olona.

L’uomo è stato controllato in via Veratti alla guida della propria Toyota Yaris. Sottoposto al test dell’alcolemia con l’etilometro, il risultato è stato superiore a 0,8 grammi per litro. Patente di guida ritirata e trasmessa alla Prefettura di Varese.