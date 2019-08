L’addio di Zara Home in corso Matteotti: è durato 4 anni

Se avevate intenzione di vedere gli ultimi saldi da Zara Home, la parte dedicata alla casa del grande marchio spagnolo Zara che dal 2015 ha sede nel pieno centro di Varese, lasciate perdere: è troppo tardi.

Il negozio che ha preso il posto di due storici negozi varesini ha concluso a fine luglio la sua avventura nel salotto di Varese, e al posto dei prodotti sulle vetrine c’è della carta bianca.

La chiusura del negozio dedicato è però compatibile con la politica economica del colosso, che ha deciso nei primi mesi del 2019 la fusione della linea di prodotti per l’arredamento e la decorazione d’interni a Zara, il marchio principale del gruppo.

Secondo il presidente del gruppo Inditex (che oltre a quello di Zara, è proprietario dei marchi Stradivarius, Pull&Bear, Bershka e Ohysho) alla presentazione dei bilanci 2018, Zara Home manterrà il proprio e-shop e 603 superfici fisiche nel mondo (524 a gestione diretta e 79 in franchising), ma un reparto casa e decorazione sarà incorporato in alcuni negozi Zara in aggiunta alle linee attuali: Woman, Man, TRF e Kids. E’ probabile quindi che una scelta dei prodotti si possa presto trovare nel negozio di via Vittorio Veneto.

Secondo delle prime voci, al posto di Zara Home in corso Matteotti arriverà un marchio di abbigliamento maschile.