Luglio record per Ryanair, quasi 15 milioni di passeggeri

Luglio è stato un mese intenso per Ryanair che raggiunge quota 14,8 milioni passeggeri su 81mila voli programmati per una media di 182,7 passeggeri per volo. I dati diffusi da Ryanair Holdings PLC parlano di una crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2018 che registrava 13.6 milioni di passeggeri. Una crescita a cui ha contribuito la controllata Lauda con 600mila passeggeri (+ 20%). Il progressivo annuo passa dai 134,4 milioni a 148,2 milioni passeggeri (+10%).

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo che dà lavoro a 19mila persone, è la società madre di Ryanair DAC, Lauda, Buzz, Malta Air e Ryanair UK. Il gruppo trasporta oltre 153 milioni di passeggeri p.a. su oltre 2.400 voli giornalieri da 86 basi, collegando oltre 200 destinazioni in 38 paesi con una flotta di oltre 475 aeromobili. Gli ulteriori 210 Boeing 737 in ordine consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri entro il 2024.