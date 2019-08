Navigazione speciale al mattino e al tramonto per ammirare i fiori di loto

Le delicate sfumature bianche e rosa del fior di loto, in questi giorni in piena fioritura, rivestono lo specchio d’acqua creando un manto continuo con le loro enormi foglie e i numerosissimi fiori. Il 25 e 27 agosto al mattino e il 31 agosto al tramonto è disponibile una speciale navigazione sulle acque del lago di Varese per ammirare da vicino il letto di fiori – che regala una straordinaria ‘immagine poetica – e per conoscere altri elementi naturali e storici del bacino lacustre.

Il percorso prevede circa 40 minuti di navigazione sul lago con possibilità di fotografare la fioritura dei fiori di loto, visitare l’Isolino Virginia per scoprirne la storia e per ammirare il paesaggi gustando un caffè o un dolce sulla veranda della Tana dell’Isolino.

Il fior di loto è una pianta alloctona, che necessita di una limitazione della presenza nelle acque del lago motivo per il quale sono programmati interventi di rimozione in alcune aree del lago: indubbiamente però in queste settimane la presenza dei fiori sul lago rappresenta un elemento di fascino, da ammirare sino ai primi giorni di settembre.

Programma di domenica 25 agosto: partenza dall’imbarcadero di Biandronno alle ore 10; navigazione con guida (40 minuti circa) per ammirare i fiori di Loto con le luci del mattino; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata, degustazione libera.

Programma di martedì 27 agosto: partenza dall’imbarcadero di Gavirate alle ore 9.30; navigazione con guida (40 minuti circa) per ammirare i fiori di Loto con le luci del mattino; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata, degustazione libera.

Programma di sabato 31 agosto: partenza dall’imbarcadero di Biandronno alle ore 17; navigazione con guida (40 minuti circa) per fotografare i fiori di Loto con le luci calde del pomeriggio; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata,

degustazione libera.

Tutte le date sono su prenotazione

Info e prenotazioni: 328.8377206 / info@archeologistics.it

Costi: 12 euro comprensivo di navigazione e guida.

Biglietto famiglia 2 adulti + 2 bambini € 36; bambino 0-5 anni gratuito.

Al termine di ciascuna visita sarà possibile gustare una colazione o un aperitivo sulla veranda a lago (da pagarsi in loco)