Novanta posti in più per assistere cronici e disabili

Più fondi da destinare ad anziani, cronici e fragilità. Lo ha stabilito la giunta lombarda che ha stanziato 7 milioni di euro aggiuntivi per contrattualizzare 476 posti in più.



In particolare, in provincia di Varese sono 90 i posti aggiuntivi a contratto inseriti nella rete dei servizi socio-assistenziali per l’Ats dell’Insubria.

Nel dettaglio la suddivisione dei posti per provincia e struttura:

ASST DEI SETTE LAGHI

– Cdd Di Bregazzana (Varese), 5 posti;

– Societa’ Di Mutuo Soccorso di Malnate e dell’Insubria (Malnate), 9 posti;

– Cdi Menotti Bassani (Laveno-Mombello), 20 posti;

– Cdi Fondazione Velini Casa Famiglia Onlus (Tradate), 15 posti;

– Comunita’ Alloggio Irene Cattaneo (Arcisate ), 2 posti;

– La Nuova Brunella (Varese), 10 posti;

– Hospice Ai Pini (Besano), 2 posti;

– Hospice Menotti Bassani (Laveno-Mombello), 1 posti.

ASST DELLA VALLE OLONA

– Cdd Il Girasole (Caronno Pertusella), 2 posti;

– Cdd Il Veliero (Cassano Magnago), 4 posti;

– Manzoni (Busto Arsizio), 12 posti;

– Cdi Il Melo (Gallarate), 1 posto;

– Cdi Villaggio Amico (Gerenzano), 1 posto;

– Cdi Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni Onlus

(Castellanza), 1 posto;

– U.G. Iv (Busto Arsizio), 1 posto;

– Hospice Unita’ di Cure palliative Altachiara (Gallarate), 4

posti.

Trentacinque i posti aggiuntivi di Ats Insubria per il Comasco:

ASST LARIANA (CO)

– Cdd Lurate Caccivio (Lurate Caccivio), 7 posti;

– Cdd di Uggiate Trevano (Uggiatetrevano), 14 posti;

– Casa Di Gabri (Rodero), 3 posti;

– Casa Enrico (Albiolo), 1 posto.

Stanziate anche risorse aggiuntive sino a 522.295 euro per Cure Palliative Domiciliari .