Openjobmetis via alle danze: prime amichevoli senza Jason Clark

È l’ora delle prime amichevoli ufficiali per la Pallacanestro Varese. Dopo il ritiro di Gressoney, concluso sabato scorso con la sgambata contro la Robur (111-42), la squadra di Attilio Caja ha trascorso nell’ordine un giorno di riposo, un breve passaggio a Masnago e un nuovo viaggio verso le montagne, questa volta con meta la Valtellina.

A Bormio, per la precisione, dove la Openjobmetis ha in programma ben tre incontri contro squadre di grande spessore europeo, tutte impegnate nelle coppe: nell’ordine le turche Galatasaray (mercoledì 28) e Anadolu Efes (giovedì 29) e la russa Enisey Krasnojarsk (domenica 1 settembre).

Si comincia quindi dai giallorossi di coach Oktay Mahmuti, già in Serie A a Treviso una decina di anni fa: la squadra di Istanbul, semifinalista nell’ultimo campionato, si sta preparando a disputare anche l’Eurocup. Il Gala sarà senza tre giocatori impegnati ai Mondiali (Arar e Arslan con la Turchia, Webster con la Nuova Zelanda) ma rimane un test altamente probante. Curiosamente, lo stesso match venne disputato come amichevole d’esordio, nella stessa sede del palasport “Pentagono”, nell’estate 2012 con gli Indimenticabili di coach Frank Vitucci (QUI il nostro articolo di allora).

E proprio da quella squadra arriverà l’avversario più atteso di giovedì pomeriggio, Bryant Dunston, il pivot americano sempre amatissimo dal popolo varesino, per la prima volta impegnato contro la sua unica ex squadra italiana. Il suo Efes, campione nazionale e finalista di Eurolega, dovrebbe presentare diverse stelle: oltre a Dunston anche Larkin e Beaubois, almeno per citarne un paio.

Nelle fila della Openjobmetis mancherà certamente uno dei giocatori più attesi, l’ex Francoforte Jason Clark (foto in alto). La guardia titolare di Caja soffre per un problema muscolare al quadricipite destro e dopo il lavoro differenziato svolto a Gressoney ha accusato un nuovo dolore. Clark è così rimasto a Varese per proseguire le terapie e approfondire la situazione, ma mercoledì raggiungerà ugualmente i compagni insieme al dg Andrea Conti. «Da queste partite mi aspetto test attendibili a livello tecnico e una crescita da parte della squadra nel metabolizzare il sistema di gioco di coach Caja – spiega l’alto dirigente biancorosso – In particolare, mi interessa vedere a che punto siamo per quanto riguarda i meccanismi difensivi: l’assenza di Clark e il fatto che Tepic sia un po’ in ritardo non aiutano, ma il precampionato è anche questo».

Alla vigilia delle partite di Bormio, la società biancorossa ha annunciato il prolungamento della partnership con il Gruppo Autotorino, che ha 41 concessionarie tra le quali quelle di Varese e Induno Olona. Dal 2015 Autotorino affianca Pallacanestro Varese fornendo le vetture per giocatori e staff: «Era impossibile resistere a questo sano e forte senso di appartenenza sportivo. Perciò abbiamo voluto intraprendere questo percorso e partecipare attivamente alla vita della squadra» spiega il presidente del gruppo, Plinio Vanini.

Le prime due partite della Openjobmetis saranno raccontate da VareseNews con il proprio, consueto, liveblog attivo fin dal martedì: all’interno notizie, curiosità, il sondaggio su chi vincerà e – dalle 17,20 di mercoledì e giovedì – i match in tempo reale. Per intervenire le regole sono quelle di sempre: scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn, #varesegalatasaray o #vareseefes su Twitter o Instagram. Il live è disponibile CLICCANDO QUI.