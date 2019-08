Operaio addetto ai bagagli cade al suolo, portato in ospedale

Un operaio di 44 anni, addetto al carico-scarico bagagli all’aeroporto di Milano Malpensa – è rimasto ferito, dopo essere caduto da un’altezza di un paio di metri.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nella serata di domenica 25 agosto, poco dopo le 20.30, all’imbrunire.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso e portato in ospedale a Legnano: è in codice giallo, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

È un periodo di particolare carico per gli operatori di Malpensa: dopo il picco delle partenze a cavallo tra luglio e agosto, ora si registra il picco dei rientri. Con qualche disagio, nella notte tra domenica e lunedì si sono registrati ritardi nella riconsegna dei bagagli.