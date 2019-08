Pinacoteca a cielo aperto con le opere di Ravo

.Una vera pinacoteca a cielo aperto verrà inaugurata questo pomeriggio, venerdì 30 agosto ore 17.30, ad Angera in Piazzetta Ex Sama – Via Mario Greppi nell’ambito del progetto “Angera Hub del Lago Maggiore” con il grande ritorno in città di Andrea Ravo Mattoni. L’artista fu chiamato già nel settembre 2016 a valorizzare il centro storico realizzando con l’uso di oltre 180 bombolette spray il grande murale di Via Greppi Il Fanciullo con canestra di frutta, ispirato alla celebre opera di Caravaggio.

Dopo il grande successo di quella esperienza artistica apprezzata dai cittadini e dai visitatori il Comune ha voluto proseguire nel progetto di valorizzazione artistica della città. In occasione dell’apertura del Settembre Angerese, sarà quindi presentato al pubblico il progetto “Arte Angerese a cielo aperto” in cui Ravo realizzerà sei interventi su tele apposite che verranno collocati sui muri delle vie del centro storico, seguendo la tipologia di opere proposte in questi anni in varie città italiane ed europee. L’artista dipingerà a bomboletta particolari di affreschi angeresi noti e meno noti, conservati in edifici ecclesiastici o privati, e un’opera ispirata a un disegno di Leonardo da Vinci – Dichiara Valeria Baietti, Assessore alla Cultura e al Turismo.

Queste opere permetteranno ai cittadini di riappropriarsi e prendere consapevolezza della tradizione artistica locale, saranno tappe di un itinerario culturale, turistico ed esperienziale appositamente creato e fruibile da tutti all’interno del Museo Diffuso di Angera, tramite il quale si vuole porre l’attenzione, e quindi la tutela, sul patrimonio materiale e immateriale, far conoscere gli elementi tipici della cultura locale, le tradizioni cui la cittadinanza è legata, le opere cui il pubblico generico non ha solitamente accesso per svariati motivi di conservazione o di proprietà.

L’artista, moderno interprete del passato, lavorerà en plein air sotto gli occhi dei passanti, nel borgo in Piazzetta Ex-Sama dal 19 al 25 agosto.

Per vedere nascere le sue opere realizzate, domenica 25 agosto alle ore 10 sarà proposto un itinerario di backstage artistico gratuito di un’ora e mezza, accompagnato da una guida esperta e qualificata. Il tour, su prenotazione obbligatoria e a posti limitati, partirà dal Museo Archeologico in via Marconi, 2 alle ore 10:00. Sarà possibile iscriversi presso l’Infopoint turistico entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 23 agosto.

Nella stessa giornata, anche dai Baranzit partirà alle ore 9.30 da Via Volturno una passeggiata guidata da un istruttore qualificato della Ass. Salus Group ASD per raggiungere il centro storico e vedere l’artista all’opera. Ravo regalerà poi una performance artistica anche in occasione della Festa dell’Associazione Rione Baranzit dalle ore 14. Tutto il programma del settembre angerese al sito www.angera.it.