Altre polpette avvelenate trovate a Gerenzano

Sono state trovate altre polpette avvelenate per le strade di Gerenzano. Lo segnala un lettore che ha rinvenuto ed eliminato una polpetta avvelenata nel parco tra via Marco Biagi e Via Stazione.

Il primo caso è stato denunciato dall’associazione 100%Animalisti una settimana fa. «Tramite una segnalazione -avevano spiegato gli attivisiti- siamo venuti a conoscenza che a Gerenzano un povero cane è stato avvelenato e dopo dieci ore di agonia è deceduto, nonostante sia stato portato d’urgenza dal veterinario. Gli è stata fatta anche una trasfusione di sangue, ma non c’è stato niente da fare».

Un caso a cui ne è seguito un secondo al punto da spingere l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente a mettere una taglia da 1.000 euro sugli avvelenatori. «La pazienza è finita, siamo al secondo cane morto in pochi giorni causa avvelenamento a Gerenzano e per questo abbiamo deciso di mettere una taglia da 1000 euro sulla testa degli avvelenatori che pagheremo a chi aiuterà con la propria testimonianza ad incastrare questo, o questi bastardi».