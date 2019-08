Posta sui social video mentre guida, ma è senza patente

Un ventiquattrenne di Bellinzona è stato fermato dalla polizia cantonale al volante di una vettura di grossa cilindrata. Il giovane, però, era senza patente che gli era stata sequestrata a causa delle ripetute e gravi infrazioni.

È stato fermato dopo che alla polizia erano giunte segnalazioni a cui erano seguite delle verifiche sui suoi profili social. A bordo dell’auto era della compagna, il bellinzonese si riprendeva, per poi postare i video, mentre era alla guida su strade ticinesi e di altri cantoni.

In una strada di valle, circolava a una velocità di oltre 180 chilometri orari in un tratto con il limite consentito di 80 , mettendo in grave pericolo la sua incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico per guida senza autorizzazione e per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. La compagna è stata invece denunciata per concessa guida e stato difettoso dei veicoli. La vettura è stata sequestrata e sarà sottoposta a verifiche relative alla sua idoneità alla circolazione e alla sua potenza.