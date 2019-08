Precipita un aereo da turismo: tre morti

Era diretto in Italia il piccolo aereo da turismo che questa mattina è precipitato sul passo del Sempione in Svizzera. Secondo le prime informazioni l’incidente si è verificato intorno alle 10.30 di domenica 25 agosto e sarebbero rimaste coinvolte tre persone, due adulti e un bambino di pochi mesi, il cui riconoscimento è in corso.

Il piccolo velivolo, secondo la Polizia Cantonale del Vallese ha preso fuoco ed è precipitato. Lungo il lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. E’ stata avviata una indagine per chiarire le cause del grave incidente.