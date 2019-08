Presidio di protesta contro il Decreto sicurezza bis: “Sbagliato e ingiusto”

«Il decreto sicurezza bis è sbagliato politicamente e ingiusto moralmente». Un messaggio che ieri, nel giorno dell’approvazione in Senato del decreto, diverse associazioni varesine hanno voluto ribadire con un presidio in piazza del Garibaldino a Varese, ma soprattutto con un atto ufficiale, affidando al Prefetto di Varese un documento dove si ribadisce l’opposizione ad un decreto “liberticida e lesivo dei diritti sanciti dalla Costituzione”.

“Il decreto rende un crimine l’atto di umanità costituito dal semplice salvataggio di esseri umani in balia delle onde e criminalizza qualsiasi forma di dissenso nei confronti del governo – si legge nel documento – Produrrà restrizione dei permessi umanitari, recova della protezione umanitaria ed internazionale, restrizione del sistema di accoglienza. Le modifiche allo Sprar servono a rompere la rete di accoglienza dei rifugiati e i migranti si ritroveranno in strada, tra inattività, lavoro nero e microcriminalità. Non ci sentiamo più sicuri perché si multa chi salva esseri umani e perché si punisce chi manifesta”.

Molti i cittadini che si sono fermati al presidio, anche attirati dalla coreografia e dalle fotografie esposte – realizzate per la mostra “People – Prima le persone” realizzata da Pamela Barba, Chiara Ciccocioppo e Giuseppe Musolino – a cui sono stati distribuiti volantini per illustrare i princioali motivi dell’opposizione al decreto sicurezza bis.

Al presidio hanno dato la loro adesione diversi gruppi e associazioni della provincia, da Action id ai Missionari Comboniani, da Ubuntu a Un’altra storia, N Azione umana, Pax Christi di Tradate, Pace e convivenza di Sesto Calende, Ballafon: “Una mobilitazione che continuerà – spiegano gli organizzatori – con un calendario di iniziative che stiamo programmando per i prossimi mesi”.

Intanto le manifestazioni di dissenso non si fermano. Anche questa sera, come avviene ormai da diverse settimane ogni martedì, a partire dalle 21 si terrà il presidio spontaneo in piazza San Vittore: momento di incontro e di discussione per uscire dalla “piazza virtuale” e discutere di persona su questi temi importanti e centrali per la vita democratica.