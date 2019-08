Pro Patria verso l’esordio contro il Monza. Aperta la prevendita

Manca sempre meno all’inizio del campionato di calcio di Serie C 2019-2020.

Domenica 25 agosto (ore 17,30) la Pro Patria giocherà la prima giornata di campionato allo “Speroni” contro il Monza, grande favorito per il primo posto nel Girone A.

La squadra brianzola dall’autunno del 2018 è in mano a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che stanno progettando un futuro ambizioso, puntando alla Serie A – sarebbe la prima volta per il Monza – nel giro di due anni.

A mister Christian Brocchi, un altro ex Milan, è stata affidata una squadra fortissima per la Serie C, che ha dimostrato in Coppa Italia di valere molto, prima andando a vincere a Benevento contro una formazione di Serie B, poi mettendo in difficoltà la Fiorentina al “Franchi”.

La Pro Patria di mister Ivan Javorcic ha ripreso martedì gli allenamenti e cercherà di arrivare nella migliore condizione all’esordio in campionato. Ci sono un paio di giocatori non al meglio, Giuseppe Le Noci su tutti, e recuperare tutti per il primo impegno sarà fondamentale.

Per il super match di domenica prossima, la Pro Patria comunica l’apertura della prevendita: