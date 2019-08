Ruba occhiali da sole, denunciato

Sole irresistibile tanto che gli occhiali vanno a ruba. Detto, fatto: entra all’Ovs, si mette un paio di occhiali da sole ed esce senza pagare, ma i carabinieri lo fermano.

È successo ieri, domenica 4 agosto, nel negozio della nota catena di abbigliamento di via Milano, a Varese, quando un quarantunenne è stato raggiunto dai militari del nucleo operativo radiomobile.

L’uomo era stato notato all’interno dell’esercizio muoversi con fare sospetto e sono stati così chiamati i militari arrivati in poco tempo con l’auto di servizio. Giusto nel frangente in cui il “cliente“, stava per prendere il largo col bottino.

Nello specifico l’uomo è stato sorpreso dopo aver oltrepassato le casse con un paio di occhiali da sole da uomo «occultati sulla sua persona, immediatamente sequestrati e restituiti all’avente diritto», spiegano i militari.

È così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica; il 41enne di Varese, è ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.